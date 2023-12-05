Все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получат собственное жилье - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине начинают воплощать в жизнь важную инициативу по которой все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Об этом он сказал во время выступления 5 декабря, передает УНН.

Мы начинаем воплощать в жизнь важную инициативу, которая направлена на реализацию простого принципа: Украина защищает тех, кто защищает Украину. По этой инициативе все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена "Золотая Звезда". Все без исключения. По меньшей мере с начала полномасштабного вторжения это 360 человек - сказал Зеленский.

Он заявил, что государство позаботится о каждом из них.

"И о тех, кто с нами, и о семьях всех тех, кто отдал свою жизнь за страну", - отметил Зеленский.

Президент искренне поблагодарил всех Героев, за все, что они сделали.

"Я искренне благодарю семьи погибших за выдержку и отвагу. Я искренне верю, что однажды о доблести и подвигах каждого Героя Украины будут знать все в мирной Украине - Украине, которая победила. Которая победит", - отметил Зеленский.

Так, Глава государства вручил первые сертификаты на квартиры: их получили 12 Героев Украины и девять семей павших кавалеров ордена "Золотая Звезда".

Дополнение

Президент присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому.