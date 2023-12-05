Все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получат собственное жилье - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский объявил, что Украина предоставит жилье всем лицам, которые получили звание Героя Украины с начала войны, почтив более 360 человек, включая семьи погибших героев. Он вручил первые сертификаты на квартиры 12 Героям и 9 семьям погибших.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине начинают воплощать в жизнь важную инициативу по которой все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Об этом он сказал во время выступления 5 декабря, передает УНН.
Мы начинаем воплощать в жизнь важную инициативу, которая направлена на реализацию простого принципа: Украина защищает тех, кто защищает Украину. По этой инициативе все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена "Золотая Звезда". Все без исключения. По меньшей мере с начала полномасштабного вторжения это 360 человек
Он заявил, что государство позаботится о каждом из них.
"И о тех, кто с нами, и о семьях всех тех, кто отдал свою жизнь за страну", - отметил Зеленский.
Президент искренне поблагодарил всех Героев, за все, что они сделали.
"Я искренне благодарю семьи погибших за выдержку и отвагу. Я искренне верю, что однажды о доблести и подвигах каждого Героя Украины будут знать все в мирной Украине - Украине, которая победила. Которая победит", - отметил Зеленский.
Так, Глава государства вручил первые сертификаты на квартиры: их получили 12 Героев Украины и девять семей павших кавалеров ордена "Золотая Звезда".
Дополнение
Президент присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому.
Все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получат собственное жилье - Зеленский
Президент Зеленский объявил, что Украина предоставит жилье всем лицам, которые получили звание Героя Украины с начала войны, почтив более 360 человек, включая семьи погибших героев. Он вручил первые сертификаты на квартиры 12 Героям и 9 семьям погибших.
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