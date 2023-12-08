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Все крылатые ракеты во время атаки рф на Киев уничтожены еще на подлете - КГВА

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 06:58  •  27720 просмотра

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После 79-дневного перерыва российские войска запустили крылатые ракеты в сторону Киева; все они были уничтожены, без сообщений о жертвах или повреждениях. Воздушная тревога длилась почти 2 часа.

Российские войска возобновили удары крылатыми ракетами после 79 дней паузы, все ракеты в направлении Киева уничтожены на подлете к столице, жертв и разрушений не фиксировали, сообщили в пятницу в КГВА, пишет УНН.

После длительной паузы в 79 дней, враг возобновил удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС. (...) Но ни одна вражеская цель не достигла города. Силами и средствами ПВО все ракеты, которые летели в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете к столице. Информация о жертвах и разрушениях отсутствует

- сказал начальник КГВА Сергей Попко.

Детали

По словам главы КГВА, предварительно, около 10-ти бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города энгельс, саратовской области. Воздушная тревога в столице продолжалась почти 2 часа. Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей опубликуют Воздушные силы ВСУ после обобщения данных.

"Как вы видите, враг дождался своего часа и начал снова применять стратегическую авиацию для атак на мирные города. Поэтому берегите себя и родных, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Мы выдержали многочисленные ракетные удары прошлой зимой и верю, что вместе преодолеем любые другие вызовы!" - подчеркнул Попко.

Напомним

В КГВА заявили о работе ПВО в окрестностях Киева сегодня утром.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Усі крилаті ракети під час атаки рф на Київ знищено ще на підльоті - КМВА
All cruise missiles during Russian attack on Kyiv destroyed on approach - KCMA
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