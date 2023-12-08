Все крылатые ракеты во время атаки рф на Киев уничтожены еще на подлете - КГВА
Киев • УНН
После 79-дневного перерыва российские войска запустили крылатые ракеты в сторону Киева; все они были уничтожены, без сообщений о жертвах или повреждениях. Воздушная тревога длилась почти 2 часа.
Российские войска возобновили удары крылатыми ракетами после 79 дней паузы, все ракеты в направлении Киева уничтожены на подлете к столице, жертв и разрушений не фиксировали, сообщили в пятницу в КГВА, пишет УНН.
После длительной паузы в 79 дней, враг возобновил удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС. (...) Но ни одна вражеская цель не достигла города. Силами и средствами ПВО все ракеты, которые летели в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете к столице. Информация о жертвах и разрушениях отсутствует
Детали
По словам главы КГВА, предварительно, около 10-ти бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города энгельс, саратовской области. Воздушная тревога в столице продолжалась почти 2 часа. Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей опубликуют Воздушные силы ВСУ после обобщения данных.
"Как вы видите, враг дождался своего часа и начал снова применять стратегическую авиацию для атак на мирные города. Поэтому берегите себя и родных, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Мы выдержали многочисленные ракетные удары прошлой зимой и верю, что вместе преодолеем любые другие вызовы!" - подчеркнул Попко.
Напомним
В КГВА заявили о работе ПВО в окрестностях Киева сегодня утром.
Все крылатые ракеты во время атаки рф на Киев уничтожены еще на подлете - КГВА
После 79-дневного перерыва российские войска запустили крылатые ракеты в сторону Киева; все они были уничтожены, без сообщений о жертвах или повреждениях. Воздушная тревога длилась почти 2 часа.
Армия рф нанесла ракетный удар по Павлоградскому району, есть погибший, четверо раненых - ОВА
Российские войска атаковали Павлоградский район Днепропетровской области, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения, сообщил Сергей Лысак.
В Павлограде утром было громко, армия рф атаковала город и накануне - ОВА
Российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области, вызвав пожары; за ночь было сбито пять беспилотников.
Reuters: Байден готов к "значительным уступкам" республиканцам ради помощи Украине
Администрация Байдена рассматривает новые ограничения по предоставлению убежища и расширение депортаций, чтобы обеспечить Украине и Израилю помощь в законопроекте о финансировании на фоне переговоров в Конгрессе.
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 337 тысяч
Российские войска потеряли в Украине примерно 337 220 человек личного состава и 5 626 танков, начиная с начала полномасштабного вторжения рф, по данным Вооруженных сил Украины.
На окраинах Киева сработала ПВО на фоне угрозы крылатых ракет
Противовоздушная оборона под Киевом сработала из-за ракетной угрозы.
Налипание мокрого снега и гололед: Украину ждет три дня непогоды
Украина готовится к трем дням непогоды с мокрым снегом, опасным гололедом и перепадами температур, в частности, снегом и гололедом, что усложнит движение транспорта. В восточных регионах также возможны сильные порывы ветра.
Три ракетных удара и 89 боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте
Противник за сутки нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов по разным направлениям.
На Киевщине работает ППО
В ответ на ракетный обстрел в Киевской области активизировали силы противовоздушной обороны, а жителей призывают оставаться в безопасности и не распространять видеозаписи военных действий.
Одна из земель Германии будет требовать от претендентов на гражданство поддерживать Израиль
Сейчас Саксония-Анхальт требует от претендентов на гражданство предоставить письменное признание права Израиля на существование, поскольку антисемитизм является фактором, влияющим на процесс натурализации.