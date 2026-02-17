Все будет GG! GGBET представил новую рекламную кампанию

$43.170.07
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 7996 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 9996 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 13517 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 21154 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 31775 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 43035 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 51423 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 38369 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 64906 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters17 февраля, 04:45 • 22039 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 19646 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 19988 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17 февраля, 06:12 • 17879 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17 февраля, 06:14 • 19762 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 14722 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 34698 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 44503 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 64906 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 69723 просмотра
Герман Галущенко
Музыкант
Блогеры
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Украина
Соединённые Штаты
Швейцария
Женева
Государственная граница Украины
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 7088 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 5236 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 23018 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 20688 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 23542 просмотра
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
WhatsApp

Все будет GG! GGBET представил новую рекламную кампанию

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Букмекерский бренд GGBET обновляет бренд-платформу и запускает серию роликов со слоганом "Все будет GG". Кампания раскрывает смысл аббревиатуры "GG" как универсального жеста уважения и благодарности.

Все будет GG! GGBET представил новую рекламную кампанию

Букмекерский бренд GGBET обновляет бренд-платформу и запускает серию роликов со слоганом "Все будет GG", раскрывая смысл аббревиатуры "GG" и философию бренда, передает УНН.

"GG" (Good Game) — фраза, пришедшая из мира видеоигр, но ее смысл давно вышел за рамки прямого перевода: "хорошо сыграно". Сегодня это невербальное рукопожатие после игры, универсальный жест уважения и благодарности за эмоции, независимо от результата. Именно эта идея легла в основу рекламной кампании GGBET.

Спорт занимает ключевое место в ДНК бренда. GGBET много лет поддерживает футбольные и киберспортивные команды, турниры и игроков, разделяя с ними драйв матчей, напряжение препятствий и радость побед. 

"Каждая игра, каждый матч, каждый турнир — это момент, который объединяет людей. Для нас важно, чтобы во время каждого взаимодействия с GGBET клиент получал ощущение good game — опыта, который живет дольше результата и оставляет после себя яркие эмоции, как и после просмотра матча", — комментирует CEO GGBET Сергей Мищенко.

Работа над обновлением платформы длилась более 7 месяцев. Это был совместный проект креативной команды GGBET и рекламного агентства "Taktika". Большая коммуникационная кампания стартует серией ритмичных и стильных видеороликов.  

К съемкам привлекли украинский продакшн, а главными героями стали звезды футбола. Лаконичные фразы, динамичный монтаж и стильные кадры передают концепцию "Good Game". Такое масштабное сотрудничество задало новый вектор развития спортивного маркетинга в Украине. Результат уже можно увидеть на ТВ, онлайн и в соцсетях GGBET.

21+

Реклама

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Лилия Подоляк

Тренд
Бренд
Социальная сеть
Украина