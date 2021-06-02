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Все больше предприятий теплоснабжения становятся клиентами ГК "Нафтогаз Трейдинг"

Киев • УНН

 • 16414 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. По состоянию на 2 июня 106 предприятий теплокоммунэнерго обратились к ГК "Нафтогаз Трейдинг" для заключения договоров поставки газа, из них 56 ТКЭ уже стали клиентами компании. Об этом в эфире Energy Freedom сказал директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский, передает УНН.

Все больше предприятий теплоснабжения становятся клиентами ГК "Нафтогаз Трейдинг"

"По состоянию на 2 июня для заключения договоров поставки газа в ГК "Нафтогаз Трейдинг" обратилось 106 предприятий ТКЭ. Из них 56 предприятий уже зарегистрированы в реестре потребителей "Нафтогаз Трейдинга". Рынок реагирует на предложения, поэтому опасения излишни", - рассказал Белявский.

Он напомнил, что 1 июня "Нафтогаз" предложил производителям тепловой и электрической электроэнергии, а также ОСМД новый долгосрочный продукт на рынке газа, рассчитанный на три года. Контрактная цена 7,42 грн за кубометр действует с 1 июня 2021 года до 31 мая 2022 года и распространяется на объем газа, который используется производителями тепловой и электрической энергии для удовлетворения потребностей бытовых потребителей. Эта цена уже включает НДС, одновременно она не учитывает тарифа оператора ГТС, который начисляется отдельно.

"Все проблемы рынка газа за один день или неделю невозможно решить. В то же время предприятия теплокоммунэнерго, уже сегодня имеют возможность действовать как в Европе, то есть покупать газ не по спотовой цене, а по долгосрочной рыночной цене и полностью рассчитываться по факту потребления", - отметил Белявский.

Он добавил, что "Нафтогаз" настроен на конструктивное сотрудничество и диалог со всеми участниками рынка.

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