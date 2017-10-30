ВСП призвал полицию обеспечить надлежащую охрану судов

Как отмечается в сообщении, поводом для принятия ВСП соответствующего обращения в полицию стало сообщение председателя апелляционного суда Харьковской области Антонины Колтуновой о грубом нарушении группой лиц общественного порядка в судебном заседании 8 февраля 2017 года. Вмешательство в деятельность суда и давление на судей в связи с осуществлением правосудия.

"Учитывая приведенное, Высший совет правосудия постановил: обратить внимание Национальной полиции Украины о необходимости обеспечения надлежащего выполнения Временного порядка охраны судов, органов и учреждений системы правосудия, поддержания общественного порядка в них", - отметили в ВРУ.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей Украины, рассмотрев обращение, решила направить представление об освобождении от должности 14 судей.