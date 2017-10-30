ВРП закликала поліцію забезпечити належну охорону судів

Як зазначається у повідомленні, приводом для прийняття ВРП відповідного звернення до поліції стало повідомлення голови апеляційного суду Харківської області Антоніни Колтунової про грубе порушення групою осіб громадського порядку в судовому засіданні 8 лютого 2017 року. Втручання в діяльність суду та тиск на суддів у зв’язку із здійсненням правосуддя.

"Зважаючи на наведене, Вища рада правосуддя ухвалила: звернути увагу Національної поліції України щодо необхідності забезпечення належного виконання Тимчасового порядку охорони судів, органів та установ системи правосуддя, підтримання громадського порядку в них", - зазначили у ВРП.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, розглянувши звернення, вирішила направити подання про звільнення з посади 14 суддів.