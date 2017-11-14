ВСП внесет представление Президенту о назначении двух судей в ВС

По информации пресс-службы, Высший совет правосудия внесет главе о представлении о назначении Стрелец Татьяны Геннадиевны - на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда и Погрибного Сергея Алексеевича - на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

При этом, добавили в ведомстве, рассмотрение вопроса о внесении представления Президенту Украины о назначении Симоненко Валентины Николаевны на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда отложено.

Напомним, 10 ноября, президент Украины Петр Порошенко собирался подписать указ для завершения формирования Верховного суда.

31 октября закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов направлен на подпись Президенту Украины.