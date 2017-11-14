ВСП внесет представление Президенту о назначении двух судей в ВС

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 24731 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 79010 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 79734 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 97340 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 98939 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 74689 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101487 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101259 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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ВСП внесет представление Президенту о назначении двух судей в ВС

ВСП внесет представление Президенту о назначении двух судей в ВС

Киев  •  УНН

 • 8325 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Высший совет правосудия внесет представление Президенту Украины о назначении двух судей в Верховный Суд, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ВСП.

По информации пресс-службы, Высший совет правосудия внесет главе о представлении о назначении Стрелец Татьяны Геннадиевны - на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда и Погрибного Сергея Алексеевича - на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

При этом, добавили в ведомстве, рассмотрение вопроса о внесении представления Президенту Украины о назначении Симоненко Валентины Николаевны на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда отложено.

Напомним, 10 ноября, президент Украины Петр Порошенко собирался подписать указ для завершения формирования Верховного суда.

31 октября закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов направлен на подпись Президенту Украины.

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