ВРП внесене подання Президентові на призначення двох суддів до ВС

За інформацією прес-служби, Вища рада правосуддя внесе Главі про подання про призначення Стрелець Тетяни Геннадіївни – на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду та Погрібного Сергія Олексійовича – на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

При цьому, додали у відомстві, розгляд питання щодо внесення подання Президентові України про призначення Сімоненко Валентини Миколаївни на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду відкладено.

Нагадаємо, 10 листопада, президент України Петро Порошенко збирався підписати указ для завершення формування Верховного суду.

31 жовтня закон про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів направили на підпис Президентові України.