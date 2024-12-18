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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Время истекло": владелец тату с путиным, танцовщик Полунин решил покинуть россию

«Время истекло": владелец тату с путиным, танцовщик Полунин решил покинуть россию

Киев  •  УНН

 • 4845 просмотра

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Артист балета Сергей Полунин, который имеет три татуировки с изображением Путина, заявил о намерении уехать из рф. Бывший руководитель хореографической академии в оккупированном Севастополе ранее поддерживал вторжение рф в Украину.

Артист балета украинского происхождения Сергей Полунин сообщил, что собирается уехать из России вместе с семьей, впрочем пока не определился куда.

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Уроженец Херсонской области, лауреат премии президента россии, получивший гражданство рф в 2018 году, Сергей Полунин сообщил, что собирается уехать за границу, - куда именно, пока не определился. Но отметил, что у него "душа не на месте" и что "его время" в россии "прошло".

ВВС напоминает, что Полунин  уехал в Лондон учиться в Школе Королевского балета и в 2009 году в возрасте 19 лет стал самым молодым премьером в истории Королевского балета. Следует отметить, что в 2012 году Полунин уехал из Великобритании в Россию, где работал в московском Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, он также был солистом Новосибирского театра оперы и балета. В период с 2019 по 2024 год он возглавлял Академию хореографии в оккупированном Севастополе. Известно делать: Полунин сделал тату на груди с лицом путина. В росСМИ даже пишут, что у полунина три татуировки с изображением российского диктатора.

По данным СМИ, полунин поддерживал российское вторжение в Украину, а его благотворительный фонд спонсировал покупку дронов для доставки воды в окопы российским военным

Напомним,

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Экс-супруга певицы Анны Седоковой нашли мертвым в подъезде в москве17 дек. 2024, 09:41 • 14587 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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