Артист балета украинского происхождения Сергей Полунин сообщил, что собирается уехать из России вместе с семьей, впрочем пока не определился куда.

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Уроженец Херсонской области, лауреат премии президента россии, получивший гражданство рф в 2018 году, Сергей Полунин сообщил, что собирается уехать за границу, - куда именно, пока не определился. Но отметил, что у него "душа не на месте" и что "его время" в россии "прошло".

ВВС напоминает, что Полунин уехал в Лондон учиться в Школе Королевского балета и в 2009 году в возрасте 19 лет стал самым молодым премьером в истории Королевского балета. Следует отметить, что в 2012 году Полунин уехал из Великобритании в Россию, где работал в московском Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, он также был солистом Новосибирского театра оперы и балета. В период с 2019 по 2024 год он возглавлял Академию хореографии в оккупированном Севастополе. Известно делать: Полунин сделал тату на груди с лицом путина. В росСМИ даже пишут, что у полунина три татуировки с изображением российского диктатора.

По данным СМИ, полунин поддерживал российское вторжение в Украину, а его благотворительный фонд спонсировал покупку дронов для доставки воды в окопы российским военным

Напомним,

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