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Экс-супруга певицы Анны Седоковой нашли мертвым в подъезде в москве

Экс-супруга певицы Анны Седоковой нашли мертвым в подъезде в москве

Киев  •  УНН

 • 4979 просмотра

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Латвийского баскетболиста Яниса Тимму обнаружили мертвым в жилом доме в центре Москвы. По данным СМИ, 32-летний спортсмен покончил с собой после развода с Анной Седоковой.

В России найден погибшим латвийский баскетболист Янис Тимм. Впоследствии экс-жена спортсмена, певица Седокова сообщила, что в браке с баскетболистом жила в "аду".

Передает УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Бывший муж певицы-предательницы Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в москве. Его тело было найдено в подъезде жилого дома в центре города. Рядом с телом был найден телефон, в котором, по предварительным данным, было последнее пожелание перед смертью. Но СМИ пишут, что на заставке телефона были номер Анны Седоковой и просьба позвонить. По данным росСМИ, спортсмен покончил с собой.

Седокова и Янис Тимма были вместе около пяти лет: они поженились в сентябре 2020 года. Недавно развелись - Седокова официально подала на развод 16 ноября, а о намерении сообщила в Instagram 7 сентября.

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По данным СМИ, психоэмоциональное состояние баскетболиста ухудшилось после развода с Анной Седоковой. Накануне 32-летний спортсмен поздравлял бывшую избранницу с днем рождения: Седоковой 16 декабря исполнилось 42 года. 

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Артистка, которую росмедиа прозвали черной вдовой, опубликовала видео после новости о гибели Янис Тимма.  Седокова заявила, что последние годы "жила в аду". Также исполнительница заявила, что вынуждена спасти своего сына Гектора и абстрагировать его от чрезмерной информации об отце.

Справка

Анна Седокова поддержала российское вторжение в Украину. За пророссийскую позицию скандальная певица в сентябре 2022 года попала под санкции.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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