Зеленский лишил госнаград Киркорова с Басковым, Лорак с Повалий и еще 30 человек

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград 34 человек. В частности, речь идет о российских певцах Николае Баскове, Филиппе Киркорове и певицах Ани Лорак и Таисии Повалий, передает УНН.

Детали

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины", - говорится в сообщении.

В первый список вошло 34 человека. Среди них - бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели. Все они лишены государственных наград Украины бессрочно.

К десяти из них применен максимальный набор санкций - 21 вид. Речь идет не только о лишении государственных наград Украины, но и, в частности, о блокировании активов, аннулировании лицензий и разрешений и полном прекращении торговых операций.

Отмечается, что среди них к семи санкции применены впервые. В частности, это бывший первый заместитель лидера политической партии "Партия регионов" и председатель соответствующей фракции Александр Ефремов. Имел ордена "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени. Бывший первый заместитель Генпрокурора Украины Ренат Кузьмин. Имел ордена "За заслуги" II-III степеней и звание "Заслуженный юрист Украины".

Также государственных наград Украины лишены восемь человек, которые уже находятся под другими санкциями Украины:

Бывший народный депутат II-IV и IX созывов Виктор Медведчук. Был награжден орденами "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, имел звание "Заслуженный юрист Украины".

Экс-министр образования и науки (2010-2014) Дмитрий Табачник. Имел ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звание "Заслуженный деятель науки и техники".

Бывший Премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров, который был награждён орденами "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, а также имел звание "Заслуженный экономист Украины".

Кроме того, государственной награды Украины также лишен бывший Генпрокурор Украины (2010-2014) Виктор Пшонка. Имел орден "За заслуги" ІІІ степени.

Бывший народный депутат III-IX созывов Андрей Деркач. Имел орден "За заслуги" ІІІ степени.

Предстоятель Российской православной церкви и бывший агент КГБ патриарх Кирилл. Был награжден орденом князя Ярослава Мудрого І степени.

Почетного звания "Народный артист Украины" лишены российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы Каролина Куек (Ани Лорак) и Таисия Повалий - также звания "Заслуженный артист Украины".

Дополнение

Накануне Верховная Рада Украины поддержала законопроект №11410, который инициировал Президент Украины Владимир Зеленский. Этот проект закона предусматривает лишение государственных наград Украины лиц, которые были осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления, уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, отдельные преступления против общественной безопасности; тех, кто пропагандирует государство-агрессора или оправдывает оккупацию Украины.