Время графиков отключений света на сегодня изменили - Yasno

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
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Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123223 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
23 мая 2024, 08:25  •  126310 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

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В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  161996 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

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22 мая 2024, 09:04  •  153644 просмотра

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  189761 просмотра
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20 мая 2024, 12:30  •  327524 просмотра

Время графиков отключений света на сегодня изменили - Yasno

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", как сообщается, изменила время графиков отключений на сегодня - с 11 часов до 14 часов без отключений.

Общество •   •  6732 просмотра
Время графиков отключений света на сегодня изменили - Yasno

Под Варшавой фермеры перекрыли дорогу в знак протеста против Зеленого курса, также требуют покрыть убытки от засухи

Фермеры заблокировали национальную дорогу вблизи Варшавы, чтобы выразить протест против Зеленого курса и привлечь внимание к потерям, которые они понесли из-за засухи, требуя помощи и отказа от правил Зеленого курса.

Новости Мира •   •  5784 просмотра
Под Варшавой фермеры перекрыли дорогу в знак протеста против Зеленого курса, также требуют покрыть убытки от засухи

Усиливаем позиции в Африке: Украина открыла Посольство в Мавритании

Украина официально открыла свое посольство в столице Мавритании Нуакшоте, расширив свое присутствие и укрепив позиции в Африке.

политика •   •  7508 просмотра
Усиливаем позиции в Африке: Украина открыла Посольство в Мавритании

Боррель: признание Палестинского государства не является подарком для ХАМАС

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что признание палестинского государства не является подарком ХАМАС, а скорее наоборот.

Новости Мира •   •  6232 просмотра
Боррель: признание Палестинского государства не является подарком для ХАМАС

На Полтавщине возле ТЦ автомобиль сбил двух подростков на Полтавщине возле ТЦ

Двое подростков были сбиты автомобилем и госпитализированы в результате аварии на парковке в Кременчуге, Полтавская область.

Общество •   •  7894 просмотра
На Полтавщине возле ТЦ автомобиль сбил двух подростков на Полтавщине возле ТЦ

Захватчики эвакуируют военных из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма - "АТЕШ"

Украинские партизаны сообщают, что россияне эвакуируют военнослужащих из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма, вероятно, в ожидании успешных атак украинских военных.

Война •   •  9498 просмотра
Захватчики эвакуируют военных из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма - "АТЕШ"

"Роби своє": бывший агроном выиграл грант на открытие теплицы

Бывший агроном Николай Будняк выиграл грант от Благотворительного фонда «МХП-Громаді» на открытие теплицы в селе Следы Винницкой области.

Общество •   •  7528 просмотра
"Роби своє": бывший агроном выиграл грант на открытие теплицы

С Харьковской области принудительно эвакуируют 123 детей

123 ребенка из 36 населенных пунктов Харьковской области, включая детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, будут принудительно эвакуированы в Волынскую область в течение 60 дней в рамках бесплатной операции с участием ЮНИСЕФ и "СОС Дитячі Містечка".

Общество •   •  9238 просмотра
С Харьковской области принудительно эвакуируют 123 детей

В столице открыли пешеходный мост на Оболонский остров

В Киеве открыли пешеходный мост, соединяющий Оболонский остров и парк «Наталка» возле Оболонской набережной.

Общество •   •  8241 просмотра
В столице открыли пешеходный мост на Оболонский остров

США пересмотрят сотрудничество с Грузией и вводят визовые ограничения из-за закона об «иностранных агентах»

Соединенные Штаты начинают пересматривать двустороннее сотрудничество с Грузией и вводят визовые ограничения из-за грузинского закона об "иностранных агентах", который подрывает демократию и подавляет инакомыслие.

Новости Мира •   •  7548 просмотра
США пересмотрят сотрудничество с Грузией и вводят визовые ограничения из-за закона об «иностранных агентах»