Час графіків відключень світла на сьогодні змінили - Yasno
Київ • УНН
Національна енергетична компанія "Укренерго", як повідомляється, змінила час графіків відключень на сьогодні - з 11 години до 14 години без відключень.
Національна енергетична компанія "Укренерго" змінила час графіків відключень на сьогодні - з 11 години до 14 години без відключень, повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко, пише УНН.
НЕК Укренерго вкотре покращує свій денний прогноз - з 11 до 14 без відключень
Дефіцит електрики зберігається, графіки відключень діють усю добу - Укренерго24.05.24, 10:39 • 112681 перегляд