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Час графіків відключень світла на сьогодні змінили - Yasno

Київ • УНН

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Національна енергетична компанія "Укренерго", як повідомляється, змінила час графіків відключень на сьогодні - з 11 години до 14 години без відключень.

Національна енергетична компанія "Укренерго" змінила час графіків відключень на сьогодні - з 11 години до 14 години без відключень, повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко, пише УНН.

НЕК Укренерго вкотре покращує свій денний прогноз - з 11 до 14 без відключень

- написав Коваленко у Facebook.

Дефіцит електрики зберігається, графіки відключень діють усю добу - Укренерго24.05.24, 10:39 • 112681 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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