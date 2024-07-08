Известно уже о девяти пострадавших из-за массированной атаки армии рф на Киев, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Уже 9 пострадавших в разных районах столицы. Шестерых из них госпитализировали - написал Кличко в Telegram.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко писал, что в результате ракетной атаки рф на Киев зафиксировано попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения.