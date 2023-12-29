Вражеский удар по Киеву: по уточненной информации ранены 24 человека

По уточненной информации из-за ракетной атаки армии рф на Киев в пятницу утром 24 человека получили ранения, 20 из них госпитализировали, сообщает КМВА, пишет УНН.

На эту минуту в Киеве известно о 2-х погибших и 24-х раненых. Из них 20-ть госпитализированы. Это официальные данные из медицинских учреждений, которые не учитывают самообращения граждан. Поэтому ожидайте обновления данных - говорится в сообщении КМВА в Telegram.

Как указали в КМВА, требуется время на обработку информации.

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