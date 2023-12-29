Ночная атака рф на Киев: в КГГА показали поврежденную россиянами станцию метро

В результате ночного ракетного обстрела россиян в столице был поврежден вестибюль станции метро "Лукьяновская. Об этом со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию, передает УНН.

Детали

В результате повреждения вестибюля ст. м. "Лукьяновская" пострадавших нет, выход в направлении ул. Ильенко временно закрыт. Зато работает выход в направлении торгового центра "Квадрат" - резюмировали в КГГА.

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В ведомстве также добавили, что станция уже возобновила работу для перевозки пассажиров.

Отмечается, что в целом во время утренней массированной ракетной атаки на станциях метрополитена находились тысячи людей, а во время ночных тревог - более 2500 человек.

Дополнение

В КГГА также напомнили, что во время объявления воздушной тревоги работают на вход все вестибюли 46 подземных станций.

Кроме того, для более комфортного пребывания на станциях есть раскладные стулья, модульные скамейки и одеяла, также доступен 4G интернет.

Напомним,

По уточненной информации из-за ракетной атаки армии рф на Киев погиб один человек, еще 21 - получил ранения. Также в результате ракетного удара под завалами склада в Подольском районе Киева находятся 10 человек.

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