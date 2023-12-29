Ночная атака рф на Киев: в КГГА показали поврежденную россиянами станцию метро
Вестибюль киевской станции метро "Лукьяновская" был поврежден во время российской ночной атаки, но станция продолжает работать на другой выход.
США передали шестнадцать прицепов-зерновозов для украинских аграриев
США передали Украине специализированные прицепы, что улучшит логистику и поддержит сельское хозяйство в условиях российской агрессии.
Атака рф на Киев: из-под завалов склада в Киеве спасли еще одного человека
Еще одного человека спасли с киевского склада. В Киеве один погибший и 21 раненый в результате ракетной атаки рф.
Сутки в Донецкой области: от российских обстрелов в Авдеевке погиб человек, по Селидовому ударили С-300
В результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один человек, повреждена гражданская инфраструктура. По Селидовому был нанесен удар из С-300.
После массированной атаки рф частично нет света в четырех областях - Минэнерго
Массированные российские атаки вызвали отключение электроэнергии в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.
Сохранился со времен детства Тараса Шевченко: двухсотлетнюю ветряную мельницу обновили в Черкасской области
Двухсотлетнюю ветряную мельницу обновили в Черкасской области.
Ракетная атака не повлияла на систему энерго-, тепло- и водоснабжения в столице
Несмотря на незначительные повреждения в результате ракетного обстрела, системы электро-, тепло- и водоснабжения Киева продолжают функционировать; все районы города получают услуги.
Количество жертв российской ракетной атаки в Одессе возросло до трех - Кипер
Российские ракетные удары по Одессе привели к гибели трех человек и повреждению жилых домов; 23 человека спасены, школы не пострадали.
Ночной удар России по Украине: Львовщину атаковали 14 "шахедов", есть попадание в предприятие
Этой ночью Львовскую область атаковали 14 российских беспилотников. Часть уничтожили украинские силы ПВО.
Самая массированная атака рф с воздуха: ВС ВСУ подтвердили сбитие 114 из 158 целей
Во время массированной воздушной атаки рф на Украину Силы обороны сбили 114 из 158 российских ракет и беспилотников.