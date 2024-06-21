По предварительной информации, враг ударил по жилому кварталу в Селидово Донецкой области утром 21 июня авиабомбой УМПБ Д-30СН. Последствия атаки, в результате которой два человека погибли и трое получили ранения, показали в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

21 июня в 09:25 вооруженные силы рф сбросили авиабомбу на жилой квартал в г. Селидово. Предварительно, враг применил в МПБ Д-30СН. Бомба попала во двор домовладения.

От минно-взрывных травм на месте погибли 51-летний и 52-летний мужчины. Еще трое горожан в возрасте от 35 до 65 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В результате атаки повреждены 5 пятиэтажных и 6 частных жилых домов, автомобиль и линии электропередач.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее УНН сообщал, что в Донецкой области сегодня утром российские войска нанесли авиаудар по Селидово.