Ворожий удар авіабомбою по житловому кварталу у Селидовому: прокурори показали наслідки
Київ • УНН
Двоє людей загинули і троє отримали поранення, коли російські війська скинули авіабомбу на житловий район в Селидовому Донецької області, пошкодивши кілька будівель.
За попередньою інформацією, ворог вдарив по житловому кварталу у Селидовому Донецької області вранці 21 червня авіабомбою УМПБ Д-30СН. Наслідки атаки, в результаті якої двоє людей загинули та троє отримали поранення, показали в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
21 червня о 09:25 збройні сили рф скинули авіабомбу на житловий квартал у м. Селидове. Попередньо, ворог застосував УМПБ Д-30СН. Бомба поцілила на подвір’я домоволодіння.
Від мінно-вибухових травм на місці загинули 51-річний та 52-річний чоловіки. Ще троє містян віком від 35 до 65 років зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.
Внаслідок атаки пошкоджено 5 п’ятиповерхових та 6 приватних житлових будинків, автомобіль і лінії електропередач.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Раніше УНН повідомляв, що у Донецькій області сьогодні вранці російські війська завдали авіаудару по Селидовому.