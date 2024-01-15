Вражеский фрегат "адмирал макаров" находится на боевом дежурстве - Гуменюк

По состоянию на сейчас на боевом дежурстве находится вражеский надводный фрегат "адмирал макаров". Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, передает корреспондентка УНН.

Один из ракетоносителей - надводный фрегат "адмирал макаров" продолжает дежурство. Это восемь ракет типа "калибр", готовых к применению - сказала Наталья Гуменюк.

Детали

Также она сообщила, что за прошедшие сутки враг развернул мощную корабельную группировку, что является нетипичным для штурмовой погоды. Было зафиксировано одно судно в Азовском и 11 в Черном море.

Однако большие десантные корабли возвращены в пункты базирования.

Погода действительно штурмовая и для таких испытаний личный состав, вполне вероятно, просто не готов. Поэтому корабельная группировка немножко свернута, но продолжает нести большую ракетную угрозу - подытожила пресс-секретарь.

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