Ворожий фрегат "адмірал макаров" перебуває на бойовому чергуванні - Гуменюк
Київ • УНН
Фрегат "адмірал макаров", озброєний вісьмома ракетами "калібр", перебуває на бойовому чергуванні. Також фіксується нетипове для даного часу розгортання 12 ворожих кораблів в Азовському та Чорному морях.
Станом на зараз на бойовому чергуванні перебуває ворожий надводний фрегат "адмірал макаров". Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.
Один з ракетоносіїв – надводний фрегат "адмірал макаров" продовжує чергування. Це вісім ракет типу "Калібр", готових до застосування
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Також вона повідомила, що минулої доби ворог розгорнув потужне корабельне угрупування, що є нетиповим для штурмової погоди. Було зафіксовано одне судно в Азовському та 11 в Чорному морі.
Проте великі десантні кораблі повернені в пункти базування.
Погода дійсно штурмова і для таких випробувань особовий склад, цілком імовірно, просто не готовий. Тому корабельне угрупування трошки згорнуто, але продовжує нести велику ракетну загрозу
А-50 був "очима ворога": Гуменюк про знищений літак рф над акваторією Азовського моря15.01.24, 15:05 • 25285 переглядiв