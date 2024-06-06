Вражеские войска 364 раза нанесли удары по 11 населенным пунктам Запорожской области

За последние сутки силы врага ударили по 11 населенным пунктам Запорожской области 364 раза. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, за сутки новое Запорожье, расположенное в Пологовском районе, подверглось авиационному удару со стороны вражеских сил.

Также Запорожье, Гуляйполе, железнодорожное, Левадное, Работино, Малая Токмачка, Малиновка и Новоандреевка стали объектами атак 125 беспилотников различных модификаций.

Кроме того, было зафиксировано 18 обстрелов из ракетно-артиллерийских комплексов, которые оккупанты направили на Работино, малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Новоандреевку.

Заметим, в пределах этих же суток 220 артобстрелов противник совершил по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работиного, Левадного, Малиновки и Приморского.

Добавим

За данный период было зарегистрировано 6 сообщений о разрушении жилья. К счастью, мирные жители не пострадали

Оккупанты 546 раз ударили по Запорожской области