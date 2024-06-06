Ворожі війська 364 рази завдали ударів по 11 населених пунктах Запорізької області
Київ • УНН
За минулу добу ворожі війська 364 рази завдали ударів по 11 населених пунктах в Запорізькій області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників, ракетні та артилерійські обстріли, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не було.
За останню добу сили ворога вдарили по 11 населеним пунктам Запорізькій області 364 рази. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За інформацією, за добу Нове Запоріжжя, розташоване у Пологівському районі, зазнало авіаційного удару з боку ворожих сил.
Також Запоріжжя, Гуляйполе, Залізничне, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка та Новоандріївка стали об’єктами атак 125 безпілотників різних модифікацій.
Крім того, було зафіксовано 18 обстрілів із ракетно-артилерійських комплексів, які окупанти спрямовали на Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Новоандріївку.
Зауважимо, у межах цієї ж доби 220 артобстрілів противник здійснив по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського.
Додамо
За даний період було зареєстровано 6 повідомлень про руйнування житла. На щастя, мирні жителі не постраждали
Окупанти 546 разів ударили по Запорізькій області01.06.24, 07:42 • 31319 переглядiв