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Вражеские установки ПВО и РСЗО заметили на молу в оккупированном Севастополе

Вражеские установки ПВО и РСЗО заметили на молу в оккупированном Севастополе

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 14:58  •  14514 просмотра

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В оккупированном Севастополе зафиксированы вражеские установки ПВО и РСЗО. Кроме того, над оккупированным Крымом зафиксированы полеты различных летательных аппаратов.

В оккупированном Севастополе заметили вражеские установки ПВО и РСЗО, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"На Северном молу в Севастополе размещены установки ПВО и РСЗО. Информация оперативно передана ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в небе над оккупированным Крымом сегодня заметили самолеты Ту-154 и  Ан-26, а кроме того еще и вертолет Ка-27.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Ворожі установки ППО та РСЗВ помітили на молу в окупованому Севастополі
Enemy air defense and MLRS installations spotted on a pier in occupied Sevastopol
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Вражеские установки ПВО и РСЗО заметили на молу в оккупированном Севастополе

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