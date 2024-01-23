Вражеские установки ПВО и РСЗО заметили на молу в оккупированном Севастополе

В оккупированном Севастополе заметили вражеские установки ПВО и РСЗО, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"На Северном молу в Севастополе размещены установки ПВО и РСЗО. Информация оперативно передана ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в небе над оккупированным Крымом сегодня заметили самолеты Ту-154 и Ан-26, а кроме того еще и вертолет Ка-27.