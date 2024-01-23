Ворожі установки ППО та РСЗВ помітили на молу в окупованому Севастополі

В окупованому Севастополі помітили ворожі установки ППО та РСЗВ, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"На Північному молу в Севастополі розміщені установки ППО та РСЗВ. Інформація оперативно передана ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у небі над окупованим Кримом сьогодні помітили літаки Ту-154 та Ан-26, а крім того ще й вертоліт Ка-27.