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Ворожі установки ППО та РСЗВ помітили на молу в окупованому Севастополі

Ворожі установки ППО та РСЗВ помітили на молу в окупованому Севастополі

Київ • УНН

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В окупованому Севастополі зафіксовані ворожі установки ППО та РСЗВ. Крім того, над окупованим Кримом зафіксовано польоти різних літальних апаратів.

В окупованому Севастополі помітили ворожі установки ППО та РСЗВ, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"На Північному молу в Севастополі розміщені установки ППО та РСЗВ. Інформація оперативно передана ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у небі над окупованим Кримом сьогодні помітили літаки Ту-154 та  Ан-26, а крім того ще й вертоліт Ка-27.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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