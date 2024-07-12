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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеские ударные БпЛА продолжают движение - ПС

Вражеские ударные БпЛА продолжают движение - ПС

Киев  •  УНН

12 июля 2024, 00:51  •  7710 просмотра

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По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вражеские ударные беспилотники продолжают перемещаться в нескольких регионах Украины.

Вражеские ударные БпЛА продолжают движение в нескольких областях. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Вражеские ударные БпЛА продолжают движение:
1. БпЛА на границе Винницкой и Киевской областей, курс на север.
2. БпЛА в Липовецком районе Винницкой области.
3. БпЛА на юге Черкасской области, движение в направлении Кировоградской области


- Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

Враг атакует: вражеских БпЛА зафиксированы во многих регионах11 июля 2024, 22:26 • 11190 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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