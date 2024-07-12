Группы вражеских БпЛА были зафиксированы в разных направлениях над несколькими областями Украины, включая Сумскую, Черниговскую, Черкасскую, Винницкую, Николаевскую и Кировоградскую области.
Зафиксированы ударные вражеские БпЛА в нескольких областях. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Относительно движения вражеских ударных БпЛА:
1. Группа БпЛА с Сумщины в направлении Черниговщины, курс западный;
2. Группы БпЛА на западе Черкасской области, заходят в Винницкую область;
3. Группы БпЛА на юге Черкасской области, движутся на север;
4. Группы БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный;
5. Группа БпЛА в восточной части Николаевской области, курс северо-западный