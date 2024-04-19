Вражеские нападения на Николаевщине: беспилотник и артиллерия нанесли удары, пострадавших нет

На Николаевщине в двух громадах были зафиксированы атаки противника. К счастью, без пострадавших. Об этом сообщает председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации, 18 апреля в 10:05 и в 12:15 оккупанты совершили два нападения на территории Николаевской области.

Первый инцидент произошел в Куцурубской громаде, где вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет" совершил удар по хозяйственной постройке.

Второе нападение произошло в Очаковской громаде, где враг открыл артиллерийский обстрел по акватории.

К счастью, в результате этих событий пострадавших не зафиксировано.

В Николаевской области зафиксирован полет ракеты на северо-запад