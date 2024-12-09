Вражеские дроны и артиллерия нанесли новые жертвы в Херсонской области: 73-летний мужчина погиб
Киев • УНН
В результате обстрелов и атак беспилотников в Херсонской области погиб 73-летний мужчина, еще 8 человек ранены. Повреждены гражданские объекты, включая частный дом, лицей и автомобиль.
По данным следствия, агрессор в очередной раз обстрелял населенные пункты Херсонщины, используя артиллерию и дроны. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
Правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеских обстрелов на Херсонщине
Поэтому известно о погибшем мужчине и восьми пострадавших среди гражданского населения.
Все пострадавшие получили ранения из-за сброса взрывчатки с беспилотников.
Как ранее сообщалось, погибший-73-летний житель Антоновки.
Пять человек в этом же поселке получили ранения, еще трое – в Киндийке.
В результате обстрелов повреждены гражданские объекты, среди которых частный дом, здание лицея, автомобиль и тому подобное.
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