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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеские дроны и артиллерия нанесли новые жертвы в Херсонской области: 73-летний мужчина погиб

Вражеские дроны и артиллерия нанесли новые жертвы в Херсонской области: 73-летний мужчина погиб

Киев  •  УНН

 • 724 просмотра

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В результате обстрелов и атак беспилотников в Херсонской области погиб 73-летний мужчина, еще 8 человек ранены. Повреждены гражданские объекты, включая частный дом, лицей и автомобиль.

По данным следствия, агрессор в очередной раз обстрелял населенные пункты Херсонщины, используя артиллерию и дроны. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеских обстрелов на Херсонщине

Поэтому известно о погибшем мужчине и восьми пострадавших среди гражданского населения.

Все пострадавшие получили ранения из-за сброса взрывчатки с беспилотников.

Как ранее сообщалось, погибший-73-летний житель Антоновки.

Пять человек в этом же поселке получили ранения, еще трое – в Киндийке.

В результате обстрелов повреждены гражданские объекты, среди которых частный дом, здание лицея, автомобиль и тому подобное.

российские войска атаковали общественный транспорт в Херсоне: ранены 4 человека30 нояб. 2024, 06:56 • 30984 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКриминал и ЧП
khersonХерсон