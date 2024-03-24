Вражеские атаки спровоцировали пожар на критическом объекте во Львовской области

Ночью во Львовской области вражеские атаки привели к пожару на объекте критической инфраструктуры. Пожарные находятся на месте происшествия, информация о пострадавших отсутствует. Об этом сообщает председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

Ночью во Львовской области вражеские "шахеды" и ракеты атаковали объект критической инфраструктуры, спровоцировав пожар.

На месте происшествия работают пожарные.

Сейчас нет информации о пострадавших.

Напомним

На объект критической инфраструктуры Львовщины было направлено около 20 ракет и 7 шахедов.

Обстрелы Львовщины: Около 20 ракет и 7 шахедов были направлены на критическую инфраструктуру