Обстрелы Львовщины: Около 20 ракет и 7 шахедов были направлены на критическую инфраструктуру

На объекты критической инфраструктуры Львовщины было направлено около 20 ракет и 7 шахедов. Об этом сообщает председатель Львовской городской общины Андрей Садовый, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, на Львовщину было направлено около 20 ракет и 7 шахедов, направленных на объекты критической инфраструктуры.

Во Львове прилетов не зафиксировано, однако известно об обстрелах области.

На Львовщине работает противовоздушная оборона