Вражеская "молния" ударила по 12-этажке в Харькове

Утром 21 июня враг атаковал Харьков. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, в Киевском районе города вражеская "молния" ударила по 12-этажке.

Попадание между двумя верхними этажами дома. Выбиты окна. Обследование места удара продолжается - написал Терехов.

Позже он сообщил, что "на данный момент без пострадавших".

Напомним

Накануне в пригороде Харькова российские беспилотники нанесли повторный удар по территории почтового терминала в тот момент, когда спасатели ГСЧС уже работали на месте после предыдущей атаки. В результате атак повреждения получили здание терминала, контейнеры и грузовые автомобили.

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