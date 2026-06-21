Вражеская "молния" ударила по 12-этажке в Харькове
Киев • УНН
Утром 21 июня российские войска атаковали Харьков, попав между двумя верхними этажами многоэтажки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Утром 21 июня враг атаковал Харьков. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, в Киевском районе города вражеская "молния" ударила по 12-этажке.
Попадание между двумя верхними этажами дома. Выбиты окна. Обследование места удара продолжается
Позже он сообщил, что "на данный момент без пострадавших".
Напомним
Накануне в пригороде Харькова российские беспилотники нанесли повторный удар по территории почтового терминала в тот момент, когда спасатели ГСЧС уже работали на месте после предыдущей атаки. В результате атак повреждения получили здание терминала, контейнеры и грузовые автомобили.
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