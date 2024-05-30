Вражеская атака в Харькове: 2 человека получили осколочные ранения, один человек имеет острую реакцию на стресс

В Харькове в результате вражеской атаки два человека получили осколочные ранения, один человек имеет острую реакцию на стресс. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По обновленной информации, два человека получили осколочные ранения, один - острая реакция на стресс.

повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры - проинформировал Олег Синегубов.

Напомним

Ранее сообщались, что оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре одного из районов города.

Вражеские удары по Харькове: городской голова сообщает детали