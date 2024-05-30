Ворожа атака у Харкові: 2 людей отримали осколкові поранення, одна особа має гостру реакцію на стрес
Київ • УНН
У результаті ворожого обстрілу в Харкові виникла пожежа на об'єкті газової інфраструктури. Також двоє людей отримали осколкові поранення, а одна особа має гостру реакцію на стрес. Крім того, були пошкоджені житлові будинки.
У Харкові внаслідок ворожої атаки двоє людей отримали осколкові поранення, одна особа має гостру реакцію на стрес. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За оновленою інформацією, двоє людей отримали осколкові поранення, одна - гостра реакція на стрес.
Пошкоджені вікна житлових будинків, виникла пожежа на обʼєкті газової інфраструктури
Нагадаємо
Раніше повідомлялися, що окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі одного з районів міста.
Ворожі удари по Харкові: міський голова повідомляє деталі30.05.24, 02:47 • 106009 переглядiв