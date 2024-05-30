Ворожі удари по Харкові: міський голова повідомляє деталі

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Окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі одного з районів міста Харкова, кількість жертв досі уточнюється.

Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Харкова. Проте інформація щодо постраждалих уточнюється. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється

- заявив Ігор Терехов.

Нагадаємо

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що окупанти завдали щонайменше 5 ударів, частина - по населених пунктах Харківського району.

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Юлія Котвицька

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