У Харкові чути вибухи
Київ • УНН
За словами голови Харківської обласної Військової адміністрації Олега Синєгубова, в Харкові лунають вибухи, відтак жителям було рекомендовано сховатися.
У Харкові лунають вибухи. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Ворог завдав щонайменше 5 ударів, частина - по населених пунктах Харківського району.
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Раніше Повітряні Сили попереджали щодо пусків ворожих керованих авіаційних бомб на Харківщину.
Харків під ворожим обстрілом: у місті лунають вибухи20.04.24, 12:37 • 107914 переглядiв