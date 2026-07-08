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Вражеский дрон попал в многоэтажку в Деснянском районе столицы - мэр

Киев • УНН

 • 1736 просмотра

Российский БпЛА попал в 25-этажный жилой дом на уровне 16 этажа в Деснянском районе Киева. Мэр Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы направляются на место.

Вражеский дрон попал в многоэтажку в Деснянском районе столицы - мэр

Российский БпЛА попал в многоэтажку на уровне 16 этажа в Деснянском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко, передает УНН

В Деснянском районе, по предварительной информации, попадание БпЛА в 25-этажный жилой дом на уровне 16 этажа 

- сообщил Кличко. 

Он добавил, что экстренные службы направляются на место.

Напомним 

В Киеве ракетная атака рф в ночь на 8 июля затронула склады с продуктами питания, парфюмерией, табачными изделиями, автозапчастями и строительными материалами. 

Число жертв российских атак на Киев возросло до трех, 10 пострадавших - мэр08.07.26, 17:38 • 1104 просмотра

Павел Башинский

Война в УкраинеКиев