Вражеский дрон попал в многоэтажку в Деснянском районе столицы - мэр

Российский БпЛА попал в многоэтажку на уровне 16 этажа в Деснянском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко, передает УНН.

В Деснянском районе, по предварительной информации, попадание БпЛА в 25-этажный жилой дом на уровне 16 этажа - сообщил Кличко.

Он добавил, что экстренные службы направляются на место.

Напомним

В Киеве ракетная атака рф в ночь на 8 июля затронула склады с продуктами питания, парфюмерией, табачными изделиями, автозапчастями и строительными материалами.

Число жертв российских атак на Киев возросло до трех, 10 пострадавших - мэр