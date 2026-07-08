Вражеский дрон попал в многоэтажку в Деснянском районе столицы - мэр
Киев • УНН
Российский БпЛА попал в 25-этажный жилой дом на уровне 16 этажа в Деснянском районе Киева. Мэр Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы направляются на место.
Российский БпЛА попал в многоэтажку на уровне 16 этажа в Деснянском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко, передает УНН.
В Деснянском районе, по предварительной информации, попадание БпЛА в 25-этажный жилой дом на уровне 16 этажа
Он добавил, что экстренные службы направляются на место.
Напомним
В Киеве ракетная атака рф в ночь на 8 июля затронула склады с продуктами питания, парфюмерией, табачными изделиями, автозапчастями и строительными материалами.
Число жертв российских атак на Киев возросло до трех, 10 пострадавших - мэр08.07.26, 17:38 • 1104 просмотра