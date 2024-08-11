Враг за минувшие сутки 13 раз обстрелял Херсонщину: десять человек получили ранения

За минувшие сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Херсонщины. Сообщается о 10 людях, которые получили ранения различной степени тяжести, а также зафиксированы многочисленные разрушения. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, пишет УНН.

"За минувшие сутки российские войска 13 раз обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины. Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Приозерном, Антоновке и Приднепровском", - пишет Мрочко.

В частности, были повреждены 5 частных домов, одно административное здание, хозяйственная постройка и газопровод.

В результате российских обстрелов Херсонской городской территориальной громады за минувшие сутки ранения различной степени тяжести получили 10 человек. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Напомним

российские войска обстреляли Херсонскую общину, ранив 10 гражданских лиц, включая подростка. Большинство пострадавших из Днепровского района, атакованных дронами, один человек в тяжелом состоянии.