Враг в последнее время меньше обстреливает приграничные области - Демченко

россия ежедневно обстреливает Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области. В последнее время количество обстрелов уменьшилось. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, пишет УНН.

Враг ежедневно обстреливает три области на границе со страной-агрессором. Это в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей. За последнее время мы видим меньшее количество обстрелов, чем это было раньше, но фактически эти обстрелы не прекращаются, и враг применяет разнообразное вооружение для того, чтобы наносить удары. К примеру, если сравнить в весенние месяцы, то ежемесячно количество обстрелов колебалась где-то на уровне более 3 тысяч. А сейчас, с начала этого месяца, зафиксировано около тысячи обстрелов, - отметил Демченко.

Детали

Он также отметил, что большинство атак россиян во время обстрелов приходится на населенные пункты, из-за чего страдают мирные люди.

Напомним

В ночь на 17 июня 2024 года россияне обстреляли из минометов Юнаковскую громаду в Сумской области, зафиксировано 5 взрывов.