Ворог останнім часом менше обстрілює прикордонні області - Демченко

росія щоденно обстрілює Чернігівську, Сумську та Харківську області. Останнім часом кількість обстрілів зменшилась. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише УНН.

Ворог щоденно обстрілює три області на кордоні з країною-агресором. Це в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. За останній час ми бачимо меншу кількість обстрілів, ніж це було раніше, але фактично ці обстріли не припиняються, і ворог застосовує різноманітне озброєння для того, щоб завдавати ударів. До прикладу, якщо порівняти у весняні місяці, то щомісяця кількість обстрілів коливалась десь на рівні понад 3 тисячі. А зараз, з початку цього місяця, зафіксовано близько тисячі обстрілів,