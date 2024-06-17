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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7342 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Ворог останнім часом менше обстрілює прикордонні області - Демченко

Київ • УНН

 • 24303 перегляди

росія щодня обстрілює Чернігівську, Сумську та Харківську області, але останнім часом кількість обстрілів зменшилася порівняно з весняними місяцями.

Ворог останнім часом менше обстрілює прикордонні області - Демченко

росія щоденно обстрілює Чернігівську, Сумську та Харківську області. Останнім часом кількість обстрілів зменшилась. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише УНН.

Ворог щоденно обстрілює три області на кордоні з країною-агресором. Це в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. За останній час ми бачимо меншу кількість обстрілів, ніж це було раніше, але фактично ці обстріли не припиняються, і ворог застосовує різноманітне озброєння для того, щоб завдавати ударів. До прикладу, якщо порівняти у весняні місяці, то щомісяця кількість обстрілів коливалась десь на рівні понад 3 тисячі. А зараз, з початку цього місяця, зафіксовано близько тисячі обстрілів,

- зазначив Демченко.

Деталі

Він також зауважив, що більшість атак росіян під час обстрілів припадає на населені пункти, через що страждають мирні люди.

Нагадаємо

У ніч на 17 червня 2024 року росіяни обстріляли з мінометів Юнаківську громаду в Сумській області, зафіксовано 5 вибухів.

Ольга Розгон

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