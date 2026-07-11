Враг ударил КАБами по Сумам, погибло четверо человек - ОВА
Киев • УНН
российские войска нанесли удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Сумах. В результате атаки погибли четверо человек, еще семеро пострадавших госпитализированы.
Противник нанес удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Сумах. Известно о гибели четырех человек в результате удара. Еще семерых пострадавших уже доставили в больницы. Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Детали
Противник нанес удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум. На данный момент подтверждена гибель четырех человек в результате удара. Еще семерых пострадавших уже доставили в больницы. Медики оказывают им необходимую помощь
По его словам, спасательная операция продолжается. Информация уточняется.
Угроза вражеских атак сохраняется. Находитесь в безопасных местах и не приближайтесь к местам попаданий из-за риска повторных ударов
Напомним
В результате удара управляемой авиабомбой по Запорожью смертельное ранение получил 22-летний офицер полиции, выполнявший служебные обязанности неподалеку от эпицентра взрыва, еще 29 человек получили ранения.