Враг ударил дронами по многоэтажке в Запорожье: 10 раненых

Враг вечером, 4 июня, атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате удара по одному из спальных районов Запорожья ранены по меньшей мере 10 человек.

Враг продолжает атаковать Запорожье беспилотниками. ... Повреждена многоэтажка. Возник пожар - рассказал Федоров.

Напомним

30 мая враг атаковал железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье. В результате удара погиб машинист, еще двое железнодорожников получили ранения.

россияне ударили по промзоне Запорожья и тяжело ранили мужчину - Федоров