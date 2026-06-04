Враг ударил дронами по многоэтажке в Запорожье: 10 раненых
Киев • УНН
Вечером 4 июня враг атаковал дронами спальный район Запорожья. В результате попадания в многоэтажку ранены по меньшей мере 10 человек, возник пожар.
Враг вечером, 4 июня, атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате удара по одному из спальных районов Запорожья ранены по меньшей мере 10 человек.
Враг продолжает атаковать Запорожье беспилотниками. ... Повреждена многоэтажка. Возник пожар
Напомним
30 мая враг атаковал железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье. В результате удара погиб машинист, еще двое железнодорожников получили ранения.
россияне ударили по промзоне Запорожья и тяжело ранили мужчину - Федоров30.05.26, 08:13 • 9934 просмотра