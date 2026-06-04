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Враг ударил дронами по многоэтажке в Запорожье: 10 раненых

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

Вечером 4 июня враг атаковал дронами спальный район Запорожья. В результате попадания в многоэтажку ранены по меньшей мере 10 человек, возник пожар.

Враг ударил дронами по многоэтажке в Запорожье: 10 раненых

Враг вечером, 4 июня, атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате удара по одному из спальных районов Запорожья ранены по меньшей мере 10 человек.

Враг продолжает атаковать Запорожье беспилотниками. ... Повреждена многоэтажка. Возник пожар

- рассказал Федоров.

Напомним

30 мая враг атаковал железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье. В результате удара погиб машинист, еще двое железнодорожников получили ранения.

россияне ударили по промзоне Запорожья и тяжело ранили мужчину - Федоров30.05.26, 08:13 • 9934 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Иван Федоров
Запорожье