Враг сохраняет военное присутствие на границе с Черниговщиной - Генштаб

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00, передает УНН.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

«На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие», - говорится в сообщении.

На фронті за добу відбулось 132 боєзіткнення, 51 з них на Покровському напрямку – Генштаб