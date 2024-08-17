Враг сохраняет военное присутствие на границе с Черниговщиной - Генштаб
Киев • УНН
На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00, передает УНН.
По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
«На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие», - говорится в сообщении.
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