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Враг сохраняет высокую активность на Покровском направлении: сводка от Генштаба

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Больше всего боев произошло на Покровском направлении, где враг 31 раз атаковал позиции ВСУ. Продолжаются тяжелые бои на Лиманском и Новопавловском направлениях.

Враг сохраняет высокую активность на Покровском направлении: сводка от Генштаба

Самыми горячими на фронте остаются три направления - Покровское, Новопавловское и Лиманское, причем около трети от 91 боя за сегодня на фронте произошло именно на Покровском, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 20 мая, пишет УНН.

С начала суток на фронте произошло 91 боевое столкновение. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян

- сообщили в Генштабе.

В течение суток противник с территории рф, как отмечается, нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Сергеевское, Архиповка, Железный Мост, Логи Черниговской области; Заречное, Дмитровка, Белая Береза, Рясное, Рудак, Порозок, Николаевка, Турья, Марьино, Миропольское, Покровка, Горки Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении украинские защитники отбили атаку агрессора в сторону Строевки.

На Лиманском направлении произошло 16 боестолкновений вблизи населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир, Грековка, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское. Шесть боестолкновений в настоящее время продолжаются.

На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечино и Белой Горы. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

На Торецком направлении захватчики девять раз атаковали в районах Дружбы, Петровки и Торецка. Три боестолкновения продолжается.

Высокая активность врага в настоящее время сохраняется на Покровском направлении. 31 раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Яблоновка, Новооленовка, Малиновка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Зверово, Удачное, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка. Четыре боя продолжаются до сих пор. Авиаударам КАБами подверглись Бересток, Заря, Мирноград.

На Новопавловском направлении агрессор 18 раз пытался идти вперед в районе населенных пунктов Вольное Поле, Привольное, Зеленое Поле Константинополь, Богатырь, Бурлацкое, Веселое и в направлении Одрадного. Шесть боестолкновений продолжаются. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись Поддубное и Толстой.

Дважды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районах Новоандреевки и Малых Щербаков на Ореховском направлении, получили отпор.

"На Курском направлении украинские защитники отбивают атаку захватчиков, всего на данный момент уже зафиксировано восемь боестолкновений. Враг нанес 8 авиационных ударов, сбросив 16 КАБ и совершил 139 артиллерийских обстрелов, в частности три - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

На Купянском, Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях, как указано, враг активных наступательных действий не проводил.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - отметили в Генштабе.

Потери врага: за сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов и 58 артсистем20.05.25, 08:03 • 4400 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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