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Враг снова ударил по Запорожью, ранена женщина, есть люди под завалами

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Ночью 4 июля российские войска снова атаковали Запорожье. Ранена женщина, предварительно под завалами есть люди.

Враг снова ударил по Запорожью, ранена женщина, есть люди под завалами

Враг в ночь на субботу, 4 июля, повторно ударил по Запорожью. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки ранена женщина.

Предварительно, есть люди под завалами

- констатировал Федоров.

Он также предупредил об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области.

Напомним

3 июля в результате атаки россиян на Запорожье пострадал 21 человек, среди них двое детей. В больнице находятся 12 человек, трое в тяжелом состоянии. Известно о двух погибших.

Враг сбросил 7 КАБов на Запорожье за полтора часа - есть погибшие и попадание в детсад30.06.26, 20:45 • 8247 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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