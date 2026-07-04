Враг снова ударил по Запорожью, ранена женщина, есть люди под завалами
Киев • УНН
Ночью 4 июля российские войска снова атаковали Запорожье. Ранена женщина, предварительно под завалами есть люди.
Враг в ночь на субботу, 4 июля, повторно ударил по Запорожью. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки ранена женщина.
Предварительно, есть люди под завалами
Он также предупредил об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области.
Напомним
3 июля в результате атаки россиян на Запорожье пострадал 21 человек, среди них двое детей. В больнице находятся 12 человек, трое в тяжелом состоянии. Известно о двух погибших.
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