Враг сбросил на Краматорскую громаду семь авиабомб: четверо погибших, среди них — подросток

Враг сбросил на Краматорскую громаду семь авиабомб, по меньшей мере 4 человека погибли и 13 ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

По словам главы Донецкой ОВА, сегодня около 15 часов россияне сбросили на Краматорск и Беленькое 7 авиабомб. Одна из них попала в многоэтажку, одна — в магазин, а остальные — в частный сектор.

На местах ударов работают все ответственные службы, пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Окончательное количество жертв и объемы разрушений устанавливаются.

Россияне хорошо знали, куда били. Это был очередной сознательный удар по людям, по гражданским кварталам, по жизни, которую они не способны ни создать, ни понять. За каждого убитого и раненого будут отвечать!