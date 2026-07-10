Враг сбросил на Краматорскую громаду семь авиабомб: четверо погибших, среди них — подросток
Киев • УНН
Россияне сбросили 7 авиабомб на Краматорск и Беленькое, попав в многоэтажку и магазин. Погибло 4 человека, среди них 14-летний парень, 13 ранено.
Враг сбросил на Краматорскую громаду семь авиабомб, по меньшей мере 4 человека погибли и 13 ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
По меньшей мере 4 человека погибли и 13 ранены в результате атак по Краматорской громаде. Среди погибших — 14-летний парень
По словам главы Донецкой ОВА, сегодня около 15 часов россияне сбросили на Краматорск и Беленькое 7 авиабомб. Одна из них попала в многоэтажку, одна — в магазин, а остальные — в частный сектор.
На местах ударов работают все ответственные службы, пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Окончательное количество жертв и объемы разрушений устанавливаются.
Россияне хорошо знали, куда били. Это был очередной сознательный удар по людям, по гражданским кварталам, по жизни, которую они не способны ни создать, ни понять. За каждого убитого и раненого будут отвечать!
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