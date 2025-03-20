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Враг продолжает попытки прорвать границу Сумщины малыми группами - "Стальная граница"

Киев • УНН

 • 12303 просмотра

российские ДРГ пытаются проникнуть в Сумскую область, но их уничтожают на подходе к границе. Прорыва техники не зафиксировано, у врага нет возможности прорваться.

Враг продолжает попытки прорвать границу Сумщины малыми группами - "Стальная граница"

российские ДРГ не оставляют попыток проникнуть в Украину, особенно в направлении Сумской области. Однако большинство из них уничтожают еще на подходе к государственной границе. Признаков прорыва вражеской техники на территорию Украины нет. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы 15 мобильного пограничного отряда "Сталевий кордон" Иван Шевцов, передает корреспондент УНН.

Враг ищет возможность на любом участке прорваться на территорию Украины и занять определенные населенные пункты. Сейчас я бы не сказал, что это какие-то штурмовые группы. Это больше похоже на ДРГ: маленькие группы 2-3 военнослужащих. Эти группы уничтожаются, как на подходе к нашей государственной границе на территории рф, так и на территории Украины. Никаких признаков прорыва вражеской техники на территории Украины в пределах Сумской области враг еще не применял. У него нет возможности прорваться

- отметил Иван Шевцов.

Он также отметил, что эти группы уничтожаются, как на подходе к нашей государственной границе на территории рф, так и на территории Украины. Никаких признаков прорыва вражеской техники на территории Украины в пределах Сумской области враг еще не применял. У врага нет возможности прорваться.

Дополнение

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что российские штурмовые группы пытаются проникнуть на Сумщину в направлении Новенького и Журавки, чтобы расширить боевые действия. За прошедшие дни ликвидировано около 15 россиян.

Лилия Подоляк

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