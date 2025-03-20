Ворог продовжує спроби прорвати кордон Сумщини малими групами - "Сталевий кордон"

російські ДРГ не залишають спроб проникнути в Україну, особливо у напрямку Сумської області. Проте більшість з них знищують ще на підході до державного кордону. Ознак прориву ворожої техніки на територію України немає. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов передає кореспондент УНН.

Ворог шукає можливість на будь-якій ділянці прорватися на територію України та зайняти певні населені пункти. Наразі я б не сказав, що це якісь штурмові групи. Це більше схоже на ДРГ: маленькі групи 2-3 військовослужбовці. Ці групи знищуються, як на підході до нашого державного кордону на території рф, так і на території України. Жодних ознак прориву ворожої техніки на території України в межах Сумської області ворог ще не застосовував. Він немає можливості прорватися - зазначив Іван Шевцов.

Він також зазначив, що ці групи знищуються, як на підході до нашого державного кордону на території рф, так і на території України. Жодних ознак прориву ворожої техніки на території України в межах Сумської області ворог ще не застосовував. Ворог немає можливості прорватися.

Доповненння

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що російські штурмові групи намагаються проникнути на Сумщину в напрямку Новенького та Журавки, щоб розширити бойові дії. За минулі дні ліквідовано близько 15 росіян.