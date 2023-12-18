Враг продолжает пехотные атаки на Таврическом направлении - Тарнавский

На Таврическом направлении российские войска продолжают пехотные атаки - за прошедшие сутки враг активно задействовал для их поддержки бронетехнику и авиацию. Об этом сообщил в понедельник командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Противник продолжает пехотные атаки - за прошедшие сутки активно задействовал для их поддержки бронетехнику и авиацию - написал Тарнавский в Telegram.

Детали

По словам Тарнавского, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки уничтожено 60 единиц военной техники оккупантов. В частности, 10 танков, 19 ББМ, 8 артсистем, 1 РСЗО, 1 БпЛА, 20 автомобилей, 1 единицу спецтехники. Еще 50 единиц техники врага повреждены. "Общие потери врага в живой силе составили 491 человек. 6 оккупантов сдались в плен", - сообщил командующий.

"Наши воины стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", - сообщил Тарнавский.

При этом, по его словам, на Таврическом направлении враг нанес 11 авиаударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 691 артобстрел.

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