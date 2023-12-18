Враг продолжает пехотные атаки на Таврическом направлении - Тарнавский
На Таврическом направлении российско-террористические войска продолжают пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации, сообщает бригадный генерал Александр Тарнавский.
Германия разместит около 5 тыс. военных в Литве
Германия планирует разместить в Литве около 5000 военнослужащих, что станет историческим шагом для обороны восточного фланга НАТО, а к 2027 году будет развернута полноценная бригада.
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
Эксперт считает, что акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств.
Лига Чемпионов: "Реал" Лунина в 1/8 финала сыграет против "Лейпцига", а "Арсенал" Зинченко против "Порту"
В 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" встретится с "Лейпцигом", а "Арсенал" сыграет с "Порту", матчи состоятся 13-14 февраля 2024 года.
В Киеве может начаться ремонт на еще одном участке подземки: что известно
Участок киевского метрополитена между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" нуждается в капитальном ремонте из-за изношенности.
Военные рф жалуются, что им не выдают справки о ранениях - Центр сопротивления
российские военнослужащие, раненые в Украине, судятся с больницами за невыдачу справок о ранении или неправильную классификацию годности к военной службе.
Еврокомиссия открыла производство, чтобы оценить, нарушила ли Х закон о цифровых услугах
Европейская комиссия начала официальное производство против социальной сети Х с целью расследования потенциальных нарушений закона о цифровых услугах, сосредоточившись на незаконном распространении контента и манипулировании информацией.
Вступление в ЕС: Украине надо принять еще 3000 актов для совместимости с европейским законодательством
Украина работает над приближением к членству в ЕС, адаптируя свое законодательство: 23 000 украинских актов уже совместимы, 1500 - имплементированы, а еще около 3000 - должны быть приняты. Народный депутат Арсений Пушкаренко отмечает, что в марте 2024 года должен быть представлен отчет о прогрессе, который будет предшествовать переговорам о вступлении.
Жеребьевка Лиги Европы: "Шахтер" сыграет с "Марселем" в 1/16 финала Лиги Европы
В 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" встретится с марсельским "Олимпиком", первый матч состоится 15 февраля, а ответный матч - 22 февраля.
"Первый квартал может быть сложным": в Раде рассказали о риске задержки финансовой помощи от Запада
Украина ожидает получить финансовую помощь от ЕС в рамках многолетнего бюджета ЕС, а переговоры о первом транше могут быть завершены на саммите ЕС в январе.