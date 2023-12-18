Еще плюс 1090 оккупантов и 44 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
Генеральный штаб Украины сообщает о потерях российских войск с февраля 2022 года: примерно 347 160 человек личного состава и 5783 танка.
"То, что сделал Шольц, войдет в историю", - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Кулеба похвалил канцлера Шольца за его действия на саммите ЕС, которые способствовали положительному для Украины голосованию. Шольц попросил премьер-министра Венгрии покинуть зал, что позволило продолжить обсуждение вопроса переговоров о вступлении Украины в ЕС.
За сутки произошло 64 боевых столкновения на фронте - Генштаб
За сутки украинские войска провели 64 боевых столкновения, нанесли удары по живой силе и технике противника, а также уничтожили два зенитно-ракетных комплекса. Ракетные войска нанесли удары по 4-х районах противника, поразив личный состав и склад боеприпасов.
Украинская ПВО уничтожила 5 ударных БПЛА россиян
Украинская противовоздушная оборона в ночь на 18 декабря сбила 5 российских беспилотников "Шахид" в нескольких областях.
Сегодня Международный день мигранта: сколько украинцев сейчас находятся за рубежом
До начала полномасштабного российского вторжения около 3 миллионов украинцев находились на заработках в других странах. По разным подсчетам, до 7 миллионов беженцев выехали из Украины, убегая от войны
Партизаны определили координаты зенитной установки россиян в Крыму
Партизаны АТЕШ отследили и сообщили о местонахождении российской зенитной установки в оккупированном Севастополе, Крым, предназначенной для противодействия украинским ударам.
Илон Маск призвал человечество заселять Луну и Марс
Илон Маск призвал к заселению Луны и Марса, подчеркивая необходимость создания там человеческих баз и городов на Марсе, а также размышляя о прогрессе, достигнутом со времени полета братьев Райт и последней высадки на Луну.
18 декабря: День военной контрразведки СБУ, Международный день арабского языка
Военная контрразведка - одно из подразделений СБУ, которое непосредственно выполняет боевые задачи на передовой. Важной задачей военной контрразведки является также блокирование незаконного оборота военных средств поражения, чтобы не допустить использования их для совершения диверсий, терактов или других тяжких преступлений.
Северная Корея запустила вторую баллистическую ракету: на этот раз дальнего радиуса действия - Reuters
Северная Корея запустила баллистическую ракету дальнего радиуса действия, которую отслеживали южнокорейские военные и Япония, что свидетельствует о полете продолжительностью 73 минуты, который покрыл 1000 км. Это произошло после запуска ракеты малой дальности и осуждения Северной Кореей "подготовки США к ядерной войне"
Папа Франциск отметил 87-летие
Свой 87-й день рождения Папа Франциск провел с детьми и семьями в больнице Святой Марты в Ватикане, разделив с ними торт и призвав к рождественским приготовлениям.