Враг пытается уничтожить энергосистему Днепропетровщины - ОВА
Киев • УНН
Российские войска осуществляют массированные обстрелы Днепропетровской области, пытаясь уничтожить энергетическую систему региона. В Днепре зафиксировано около 20 взрывов.
Днепропетровская область утром 25 декабря под обстрелом вражеских войск, армия рф пытается уничтожить энергетическую систему Днепропетровщины, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
С утра российская армия массированно атакует Днепропетровскую область. Пытается уничтожить энергосистему региона. Будьте в безопасном месте до отбоя воздушной тревоги. Берегите себя
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По данным мониторинговых каналов, утром 25 декабря в Днепре прозвучало около 20 взрывов.
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