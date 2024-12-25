Враг пытается уничтожить энергосистему Днепропетровщины - ОВА

Днепропетровская область утром 25 декабря под обстрелом вражеских войск, армия рф пытается уничтожить энергетическую систему Днепропетровщины, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

С утра российская армия массированно атакует Днепропетровскую область. Пытается уничтожить энергосистему региона. Будьте в безопасном месте до отбоя воздушной тревоги. Берегите себя - написал Лысак.

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По данным мониторинговых каналов, утром 25 декабря в Днепре прозвучало около 20 взрывов.

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