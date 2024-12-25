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Враг пытается уничтожить энергосистему Днепропетровщины - ОВА

Враг пытается уничтожить энергосистему Днепропетровщины - ОВА

Киев  •  УНН

 • 5971 просмотра

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Российские войска осуществляют массированные обстрелы Днепропетровской области, пытаясь уничтожить энергетическую систему региона. В Днепре зафиксировано около 20 взрывов.

Днепропетровская область утром 25 декабря под обстрелом вражеских войск, армия рф пытается уничтожить энергетическую систему Днепропетровщины, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

С утра российская армия массированно атакует Днепропетровскую область. Пытается уничтожить энергосистему региона. Будьте в безопасном месте до отбоя воздушной тревоги. Берегите себя

- написал Лысак.

Дополнение

По данным мониторинговых каналов, утром 25 декабря в Днепре прозвучало около 20 взрывов.

Удар рф по Кривому Рогу на Сочельник: уже 17 пострадавших25 дек. 2024, 07:05 • 7635 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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